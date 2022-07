Malika Ménard rejoint la matinale de M Radio

"Commencer la rentrée avec un nouveau challenge, celui de la radio que j’écoute tous les jours et d’une nouvelle équipe avec un animateur rompu à l’exercice me passionne" a déclaré Malika Ménard. Chansons françaises, jeux, bonne humeur et les imitations de Yann Jamet seront au rendez-vous du M Radio Réveil, dès le 22 août.

Selon la dernière vague Médiamétrie sur la période avril-juin 2022, M Radio fidélise 533 000 auditeurs quotidiens enregistrant une progression de 71 000 nouveaux auditeurs. "M Radio est la seule radio nationale à diffuser 100% de chansons françaises en FM & DAB+ dans toute la France" rappelle la station...