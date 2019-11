Majelan : un podcast pour "réussir votre vie"

Dans un monde où le temps s’accélère et où tout doit être fait “vite et bien”, il est plus que jamais nécessaire de prendre un peu de temps pour apporter des réponses à nos problèmes du quotidien. Arrêt de la cigarette, respect de son supérieur, blues du dimanche soir… En 10 épisodes de 10 minutes chacun, Michael Boulanger, coach professionnel, apporte les solutions à 10 situations que l’on rencontre tous dans notre vie personnelle et professionnelle. Vous voulez rester zen avec les enfants après sa journée de travail, oublier son ex, déjouer le blues du dimanche soir, prendre une décision importante, trouver le sommeil ou vous faire respecter de votre boss ? Le podcast "10 minutes pour..." promet de vous y aider.