MCD se délocalise à Bagdad en Irak

À travers ces programmes, MCD, la radio de France Médias Monde, donnera la parole aux jeunes Irakiennes et Irakiens autour des grands sujets culturels et de société, des questions d’environnement et sur l’actualité du pays, du 8 au 10 février. Parmi les sujets abordés : "Le musée national irakien et la chasse aux trésors volés", "La scène littéraire en Irak", "La femme dans la société irakienne", "Le paysage sportif irakien", "Le théâtre irakien et l’art contemporain" ou encore "La chanson irakienne".

En Irak, Monte Carlo Doualiya (MCD) est diffusée sur 5 fréquences : 87.7 FM à Bagdad, 92.0 FM à Bossora, 103.0 FM à Erbil, 88.1 FM à Mossoul et 106.3 FM à Tikrit.