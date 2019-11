M6 Publicité décrypte le succès des podcasts natifs

Un podcast natif est un programme audio original créé exclusivement pour une diffusion sur le digital. Format audio digital en pleine effervescence, il est écouté chaque semaine par 1 français sur 10. Face à cet engouement, l’offre de contenus explose. Dans ce nouvel Observatoire, M6 Publicité a répertorié plus de 750 podcasts natifs sur le marché Français, et propose et une analyse détaillée, éditoriale et publicitaire. Le Groupe M6 se positionne comme l’un des groupes médias de références sur l’audio digital, de par l’expertise de sa régie publicitaire qui accompagne les marques dans la conception, la distribution et la médiatisation de leur podcast et de RTL Originals, son offre de podcasts originaux conçus à partir des thématiques éditoriales fortes des antennes télévision, radio et digitales du Groupe.