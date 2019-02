M6 Groupe : le pôle radio gagne des parts de marché

Sur l’ensemble de l’année 2018, le pôle Radio de M6 Group confirme sa position de premier groupe radio privé de France avec une part d’audience de 19.5% sur les auditeurs âgés de 13 ans et plus, en progression de +0.4 point en un an. RTL réalise une part d’audience de 12.9%, en croissance de +0.2 point en un an. Il s’agit de sa meilleure performance sur les 10 dernières années. La dernière vague (novembre-décembre) a été particulièrement dynamique puisque la station a battu le record historique et absolu de part d’audience avec 13.4%. Jamais une radio n’avait atteint un niveau aussi élevé en France.