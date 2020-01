M Radio : meilleure audience depuis 9 ans

M Radio devient la radio musicale laplus+ écoutée de France avec une durée d’écoute de 1h38 par auditeur. la station se félicite des audiences entre 6h et 9h du "M Radio Réveil" avec David Lantin, Tiffany Bonvoisin et Greg qui réalise une progression de + 50%. Succès également pour l’émission "En Attendant Midi" avec Jérôme Anthony et Olivia entre 9h et 12h qui voit son Quart d’Heure Moyen augmenter de 44% sur 1 an. Sophie Davant, qui propose des entretiens avec ses invités tous les samedis entre 12h et 13h, voit son émission "Ravie de vous rencontrer" fidéliser 22 000 nouveaux auditeurs au Quart d’Heure.

La programmation musicale est aussi plébiscitée le week-end, avec plus de 100 000 nouveaux auditeurs en 1 an.