M Radio : la dernière matinale de la saison au Puy du Fou

La veille, jeudi 30 juin, M Radio organisera un "M Radio Live" aura lieu dans le parc du Puy du Fou en présence de 500 personne au Théâtre Molière. M Radio offrira à ses auditeurs un événement privé avec quatre artistes incontournables de la scène française : Slimane, La Zarra, Christophe Willem et Nolwenn Leroy. Plusieurs auditeurs ont remporté leur séjour pour venir profiter de ce premier rendez vous dans le parc du Puy du Fou. Le lendemain, pour la dernière émission de la saison, Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin animeront en direct du Puy du Fou la matinale avec Nolwenn Leroy, Christophe Willem et La Zarra.

