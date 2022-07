M Radio attire 71 000 nouveaux auditeurs

M Radio devient la radio la plus féminine de France avec 67.2% de femmes à l’écoute quotidiennement. L'équipe évoque "un succès pour toutes les émissions de M Radio. La matinale "Le M Radio Réveil" avec Vincent Cerutti de 6h à 10h progresse de 49 000 nouveaux auditeurs. Ombeline Brumain, entre 10h et 13h, fidélise 22 000 nouveaux auditeurs. "Le 16/20", avec Jérôme Zano entre 16h et 20h, réalise une forte hausse avec 74 000 nouvelles paires d’oreilles.

M Radio rappelle qu’elle est la seule radio nationale à défendre la chanson française en diffusant 100% de chansons françaises ! Un programme unique pour un réseau. M Radio diffuse ses programmes sur 100 fréquences en France et prochainement en DAB+ dans toute la France.