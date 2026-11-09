La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 9 Novembre 2026 - 06:50

Longueur d'ondes revient à Brest du 27 au 31 janvier 2027


Notez


Du 27 au 31 janvier 2027, Brest accueillera la 23e édition de Longueur d'ondes, le Festival de la radio et de l'écoute. Pendant cinq jours, la manifestation proposera des documentaires et des fictions radiophoniques, des séances d'écoute immersive, des émissions enregistrées en public et des tables rondes. Le programme abordera également les enjeux du journalisme, des médias publics et de la création sonore.



Vous aimerez aussi

Pour sa 23e édition, Longueur d'ondes réunira à Brest les professionnels de la radio, les créateurs sonores et les auditeurs autour des différentes formes de production et d'écoute. Du 27 au 31 janvier 2027, le festival proposera de découvrir les méthodes d'écriture d'un documentaire ou d'une fiction radiophonique, mais aussi d'assister à des séances d'écoute en son immersif. Des émissions enregistrées en public permettront également de découvrir la réalisation de programmes radiophoniques en présence des auditeurs.
La manifestation prévoit par ailleurs des tables rondes, des spectacles et des rencontres autour des pratiques de l'audio. Cette programmation s'adressera aussi bien aux professionnels du secteur qu'aux amateurs de radio et de création sonore. 


Le journalisme et les médias au cœur des échanges

Au-delà des œuvres sonores, Longueur d'ondes consacrera une partie de sa programmation aux questions qui traversent le secteur des médias. Les rencontres aborderont notamment la fabrique de l'information, les enjeux du journalisme et la place des médias publics et indépendants. Les échanges porteront également sur la diversité des voix, l'égalité entre les femmes et les hommes, les luttes féministes et les nouvelles formes de création. Le festival entend associer ces réflexions aux expériences d'écoute et aux débats d'idées proposés pendant les cinq journées. La manifestation sera accessible à différents publics, des enfants aux adultes, des auditeurs réguliers aux professionnels de l'audio.
L'affiche de cette édition, illustrée par Nathaniel H'limi, représente une vision imaginaire de la rade de Brest. Proposée au format 40 × 60 cm et imprimée par Cloître, elle est disponible à la vente (ICI), avec un retrait gratuit dans les locaux du festival ou un envoi Colissimo facturé 5€.


Tags : Brest, événement, Longueur d'Ondes



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication