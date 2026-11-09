Longueur d'ondes revient à Brest du 27 au 31 janvier 2027

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Pour sa 23e édition, Longueur d'ondes réunira à Brest les professionnels de la radio, les créateurs sonores et les auditeurs autour des différentes formes de production et d'écoute. Du 27 au 31 janvier 2027, le festival proposera de découvrir les méthodes d'écriture d'un documentaire ou d'une fiction radiophonique, mais aussi d'assister à des séances d'écoute en son immersif. Des émissions enregistrées en public permettront également de découvrir la réalisation de programmes radiophoniques en présence des auditeurs.
La manifestation prévoit par ailleurs des tables rondes, des spectacles et des rencontres autour des pratiques de l'audio. Cette programmation s'adressera aussi bien aux professionnels du secteur qu'aux amateurs de radio et de création sonore.
Le journalisme et les médias au cœur des échanges
Au-delà des œuvres sonores, Longueur d'ondes consacrera une partie de sa programmation aux questions qui traversent le secteur des médias. Les rencontres aborderont notamment la fabrique de l'information, les enjeux du journalisme et la place des médias publics et indépendants. Les échanges porteront également sur la diversité des voix, l'égalité entre les femmes et les hommes, les luttes féministes et les nouvelles formes de création. Le festival entend associer ces réflexions aux expériences d'écoute et aux débats d'idées proposés pendant les cinq journées. La manifestation sera accessible à différents publics, des enfants aux adultes, des auditeurs réguliers aux professionnels de l'audio.
L'affiche de cette édition, illustrée par Nathaniel H'limi, représente une vision imaginaire de la rade de Brest. Proposée au format 40 × 60 cm et imprimée par Cloître, elle est disponible à la vente (ICI), avec un retrait gratuit dans les locaux du festival ou un envoi Colissimo facturé 5€.