Longueur d'ondes revient à Brest du 27 au 31 janvier 2027

Au-delà des œuvres sonores, Longueur d'ondes consacrera une partie de sa programmation aux questions qui traversent le secteur des médias. Les rencontres aborderont notamment la fabrique de l'information, les enjeux du journalisme et la place des médias publics et indépendants. Les échanges porteront également sur la diversité des voix, l'égalité entre les femmes et les hommes, les luttes féministes et les nouvelles formes de création. Le festival entend associer ces réflexions aux expériences d'écoute et aux débats d'idées proposés pendant les cinq journées. La manifestation sera accessible à différents publics, des enfants aux adultes, des auditeurs réguliers aux professionnels de l'audio.

L'affiche de cette édition, illustrée par Nathaniel H'limi, représente une vision imaginaire de la rade de Brest. Proposée au format 40 × 60 cm et imprimée par Cloître, elle est disponible à la vente (ICI), avec un retrait gratuit dans les locaux du festival ou un envoi Colissimo facturé 5€.

