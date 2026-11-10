Ensemble pour le DAB+ prépare ses rencontres annuelles à Paris

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Les Rencontres annuelles du DAB+ se tiendront le vendredi 11 décembre 2026, à partir de 15h, dans la salle panoramique de la Maison de la radio, au 116 avenue du Président-Kennedy, dans le 16e arrondissement de Paris. Parmi les premiers intervenants annoncés figurent Renate Nikolay, directrice générale adjointe de la DG Connect à la Commission européenne, Laurent Lafon, sénateur et rapporteur de la proposition de loi relative à la modernisation de la radio, et Romain Laleix, membre du collège de l'Arcom.
Les radios seront notamment représentées par Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, Maryam Salehi, directrice déléguée à la direction générale de NRJ Group, Jean-Éric Valli, président du Groupe 1981, et Céline Pigalle, directrice de France Inter.
Les radios seront notamment représentées par Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, Maryam Salehi, directrice déléguée à la direction générale de NRJ Group, Jean-Éric Valli, président du Groupe 1981, et Céline Pigalle, directrice de France Inter.
D'autres intervenants sont annoncés : Éric Adelbrecht, administrateur délégué de maRadio.be, Jacqueline Bierhorst, présidente du WorldDAB, Anne-Marie de Couvreur, PDG fondatrice d'AirZen Radio, et Frédéric Antelme, directeur délégué du pôle son-radio du groupe Combat. Organisée sur le thème "DAB+ : Le défi de l'équipement", cette édition reviendra sur les campagnes de communication menées en 2026 et sur les enjeux de réception de la radio numérique, à domicile comme en voiture. Selon Ensemble pour le DAB+, le DAB+ couvre désormais 81% de la population métropolitaine.
La rencontre se prolongera par un cocktail de fin d'année. Les inscriptions sont ouvertes, dans la limite des places disponibles.
La rencontre se prolongera par un cocktail de fin d'année. Les inscriptions sont ouvertes, dans la limite des places disponibles.