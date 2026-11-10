Ensemble pour le DAB+ prépare ses rencontres annuelles à Paris

Les Rencontres annuelles du DAB+ se tiendront le vendredi 11 décembre 2026, à partir de 15h, dans la salle panoramique de la Maison de la radio, au 116 avenue du Président-Kennedy, dans le 16e arrondissement de Paris. Parmi les premiers intervenants annoncés figurent Renate Nikolay, directrice générale adjointe de la DG Connect à la Commission européenne, Laurent Lafon, sénateur et rapporteur de la proposition de loi relative à la modernisation de la radio, et Romain Laleix, membre du collège de l'Arcom.

Les radios seront notamment représentées par Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, Maryam Salehi, directrice déléguée à la direction générale de NRJ Group, Jean-Éric Valli, président du Groupe 1981, et Céline Pigalle, directrice de France Inter.