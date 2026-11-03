"Les Jours de la radio" réunissent les professionnels québécois

Ce samedi 7 novembre, l'ARCQ proposera à 09h un atelier réservé à ses membres sur la mutualisation des ressources, le partage des expertises et la préservation de l'identité locale des stations. À 10h45, Sébastien Vachon abordera le recrutement, la mobilisation et la fidélisation du personnel. À 13h30, Simon Fournier animera un atelier consacré à la programmation musicale et à la fidélisation de l'auditoire. À 15h, la séance "12 idées en 40 minutes" réunira Marie-Pier Beauparlant, Karl Gagné Côté, Louis-Martin McArdle et Éric Tétreault. Le programme prévoit également un espace de rencontre avec les fournisseurs, de 08h30 à 15h.

Le mot de clôture interviendra à 16h, avant un cocktail à 17h30 et un souper de clôture à 19h.