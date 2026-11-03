"Les Jours de la radio" réunissent les professionnels québécois

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Fondée en 1979, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) représente 37 radios indépendantes, dont une en développement. Son application mobile permet d'écouter 36 radios communautaires en direct. Animée par Louis-Simon Ferland, coanimateur de la matinale de CFNJ 99.1, cette 49e édition débutera ce jeudi 5 novembre à 16h, avec une rencontre à 17h. Ce vendredi 6 novembre, après l'ouverture à 09h et une allocution du député Martin Champoux à 09h15, Louise Hélène Paquette interviendra à 09h30 sur l'évolution des radios locales et la préservation de leur identité. À 11h, Louis Béland, directeur général d'Alliance Radios, présentera des conseils pour maximiser les subventions. À midi, les représentants de trois associations canadiennes examineront leurs possibilités de coopération.
Le journalisme de proximité et les pratiques éditoriales au programme
Ce vendredi 6 novembre, à 13h45, une table ronde consacrée au journalisme de proximité réunira Pénélope Clermont, Louis-André Jalbert, Sophie-Anne Mailloux et Philippe Marcoux, sous l'animation de Mélanie Tremblay. Les échanges porteront sur les ressources limitées, les choix déontologiques et les pratiques journalistiques adaptées aux marchés locaux. À 15h15, Mélanie Tremblay abordera également l'élaboration et la révision des politiques d'information. Les conférences s'achèveront à 16h30. La soirée comprendra un cocktail à 17h15, un souper à 18h15 et une vitrine musicale à 19h45, avec Benny Jones, Laurence St-Martin et Weedon. Ce dernier a notamment obtenu à deux reprises le titre de Future Star iHeart sur les réseaux Énergie et Rouge FM.
Mutualisation, ressources humaines et programmation musicale
Ce samedi 7 novembre, l'ARCQ proposera à 09h un atelier réservé à ses membres sur la mutualisation des ressources, le partage des expertises et la préservation de l'identité locale des stations. À 10h45, Sébastien Vachon abordera le recrutement, la mobilisation et la fidélisation du personnel. À 13h30, Simon Fournier animera un atelier consacré à la programmation musicale et à la fidélisation de l'auditoire. À 15h, la séance "12 idées en 40 minutes" réunira Marie-Pier Beauparlant, Karl Gagné Côté, Louis-Martin McArdle et Éric Tétreault. Le programme prévoit également un espace de rencontre avec les fournisseurs, de 08h30 à 15h.
Le mot de clôture interviendra à 16h, avant un cocktail à 17h30 et un souper de clôture à 19h.
Le mot de clôture interviendra à 16h, avant un cocktail à 17h30 et un souper de clôture à 19h.