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Mardi 3 Novembre 2026 - 08:50

"Les Jours de la radio" réunissent les professionnels québécois


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L'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec organise la 49e édition des Jours de la radio, du 5 au 7 novembre 2026, à l'Hôtel Château Laurier, à Québec. Placé sous le thème "La radio d'hier à demain – s'adapter pour perdurer", ce rendez-vous professionnel abordera les transformations du secteur, le journalisme de proximité, le financement et la programmation musicale.


"Les Jours de la radio" réunissent les professionnels québécois

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Fondée en 1979, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) représente 37 radios indépendantes, dont une en développement. Son application mobile permet d'écouter 36 radios communautaires en direct. Animée par Louis-Simon Ferland, coanimateur de la matinale de CFNJ 99.1, cette 49e édition débutera ce jeudi 5 novembre à 16h, avec une rencontre à 17h. Ce vendredi 6 novembre, après l'ouverture à 09h et une allocution du député Martin Champoux à 09h15, Louise Hélène Paquette interviendra à 09h30 sur l'évolution des radios locales et la préservation de leur identité. À 11h, Louis Béland, directeur général d'Alliance Radios, présentera des conseils pour maximiser les subventions. À midi, les représentants de trois associations canadiennes examineront leurs possibilités de coopération.
"Les Jours de la radio" réunissent les professionnels québécois

Le journalisme de proximité et les pratiques éditoriales au programme

Ce vendredi 6 novembre, à 13h45, une table ronde consacrée au journalisme de proximité réunira Pénélope Clermont, Louis-André Jalbert, Sophie-Anne Mailloux et Philippe Marcoux, sous l'animation de Mélanie Tremblay. Les échanges porteront sur les ressources limitées, les choix déontologiques et les pratiques journalistiques adaptées aux marchés locaux. À 15h15, Mélanie Tremblay abordera également l'élaboration et la révision des politiques d'information. Les conférences s'achèveront à 16h30. La soirée comprendra un cocktail à 17h15, un souper à 18h15 et une vitrine musicale à 19h45, avec Benny Jones, Laurence St-Martin et Weedon. Ce dernier a notamment obtenu à deux reprises le titre de Future Star iHeart sur les réseaux Énergie et Rouge FM.

Mutualisation, ressources humaines et programmation musicale

Ce samedi 7 novembre, l'ARCQ proposera à 09h un atelier réservé à ses membres sur la mutualisation des ressources, le partage des expertises et la préservation de l'identité locale des stations. À 10h45, Sébastien Vachon abordera le recrutement, la mobilisation et la fidélisation du personnel. À 13h30, Simon Fournier animera un atelier consacré à la programmation musicale et à la fidélisation de l'auditoire. À 15h, la séance "12 idées en 40 minutes" réunira Marie-Pier Beauparlant, Karl Gagné Côté, Louis-Martin McArdle et Éric Tétreault. Le programme prévoit également un espace de rencontre avec les fournisseurs, de 08h30 à 15h.
Le mot de clôture interviendra à 16h, avant un cocktail à 17h30 et un souper de clôture à 19h.

Le programme complet est ICI

Tags : ARCQ, Canada, événement, Québec



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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