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Lundi 2 Novembre 2026 - 05:55

Les Radiodays Europe 2027 s'installent aux Baléares


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Du 14 au 16 mars 2027, les Radiodays Europe réuniront les professionnels internationaux de la radio, du podcast et de l'audio à Palma de Majorque. Cette édition se déroulera dans un territoire où le DAB+ s'est développé depuis 2024. La distribution numérique, la place de la radio dans les véhicules connectés et l'articulation entre diffusion hertzienne et IP figureront parmi les sujets de discussion.



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Le développement de la radio numérique aux Baléares a franchi une première étape en février 2024, lorsque Mallorca Radio Group est devenu le premier groupe radiophonique local de l'archipel à lancer des émissions en DAB+. Quatre services ont alors été proposés, dont Das Inselradio Mallorca et Mallorca Sunshine Radio. La même année, le radiodiffuseur public national espagnol RTVE a également introduit le DAB+ à Majorque. En mars 2026, IB3 Ràdio a achevé son déploiement dans l'ensemble des Baléares, devenant le premier radiodiffuseur public régional espagnol à couvrir intégralement son territoire en DAB+. IB3 a aussi lancé IB3 Música, un service musical numérique destiné à valoriser les talents des îles et à offrir de nouvelles possibilités aux artistes locaux. Ce paysage associe radios régionales, nationales, commerciales et locales, avec une distribution en FM, en DAB+ et en streaming.


La radio connectée et la distribution IP au centre des échanges

Les Radiodays Europe 2027 se tiendraontau Palau de Congressos de Palma, avec Mallorca Radio Group comme partenaire local d'accueil. L'événement abordera notamment l'accessibilité de la radio dans les véhicules connectés, la complémentarité des technologies de diffusion hertzienne et IP, ainsi que la coopération entre radiodiffuseurs, constructeurs et fournisseurs technologiques. Les services connectés et l'engagement des auditeurs feront également partie des réflexions.
Le contexte local illustre ces évolutions : Das Inselradio Mallorca, qui célèbre ses 30 ans en 2026, accompagne les résidents et visiteurs germanophones depuis 1996. Avec Mallorca Sunshine Radio, diffusée en anglais, elle témoigne de la présence de radios commerciales destinées à des publics internationaux. 

Tags : Espagne, événement, Radiodays Europe, RDE, RDE 2027



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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