Les Radiodays Europe 2027 s'installent aux Baléares

Les Radiodays Europe 2027 se tiendraontau Palau de Congressos de Palma, avec Mallorca Radio Group comme partenaire local d'accueil. L'événement abordera notamment l'accessibilité de la radio dans les véhicules connectés, la complémentarité des technologies de diffusion hertzienne et IP, ainsi que la coopération entre radiodiffuseurs, constructeurs et fournisseurs technologiques. Les services connectés et l'engagement des auditeurs feront également partie des réflexions.

Le contexte local illustre ces évolutions : Das Inselradio Mallorca, qui célèbre ses 30 ans en 2026, accompagne les résidents et visiteurs germanophones depuis 1996. Avec Mallorca Sunshine Radio, diffusée en anglais, elle témoigne de la présence de radios commerciales destinées à des publics internationaux.