La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Espagne : le marché publicitaire radio et audio digital recule de 5.3% en septembre €



Entre janvier et septembre 2026, les investissements publicitaires en radio et audio digital atteignent 409.1 M€ en Espagne, contre 403.3 millions en 2025, soit une hausse de 1.4%. La radio non digitale représente 345.4 M€ et l'audio digital 63.7 millions. La part de marché de l'ensemble recule de 9.5% à 9.3%. Source : InfoAdex
Entre janvier et septembre 2026, les investissements publicitaires en radio et audio digital atteignent 409.1 M€ en Espagne, contre 403.3 millions en 2025, soit une hausse de 1.4%. La radio non digitale représente 345.4 M€ et l'audio digital 63.7 millions. La part de marché de l'ensemble recule de 9.5% à 9.3%. Source : InfoAdex
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Espagne : le marché publicitaire radio et audio digital recule de 5.3% en septembre
Espagne : le marché publicitaire radio et audio digital recule de 5.3% en septembre
Rédigé le Jeudi 5 Novembre 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication