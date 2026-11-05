Espagne : le marché publicitaire radio et audio digital recule de 5.3% en septembre €

Entre janvier et septembre 2026, les investissements publicitaires en radio et audio digital atteignent 409.1 M€ en Espagne, contre 403.3 millions en 2025, soit une hausse de 1.4%. La radio non digitale représente 345.4 M€ et l'audio digital 63.7 millions. La part de marché de l'ensemble recule de 9.5% à 9.3%. Source : InfoAdex
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