Les stations RTL, Fun Radio et RTL2 victimes d'une panne

Les radios du groupe M6 ont été victimes d'une panne technique ce samedi matin. Cela a entraîné la non diffusion des programmes des stations (RTL, RTL2, Fun Radio) sur les émetteurs FM dans toute la France ainsi que sur les canaux numériques diffusés en streaming sur le site web, les applications et les enceintes connectées. Le signal FM de RTL a été totalement coupé de 9h23 à 9h28 alors que sur le streaming via le web, la panne a été plus longue d'une durée d'environ 1h20 par intermittence, a indiqué la station à La Lettre Pro de la Radio. La panne qui a affecté les antennes des musicales Fun Radio et RTL 2 l'a été dans les mêmes proportions. "Aux alentours de 10h40, le problème a été résolu. Vous pouvez désormais retrouver vos programmes favoris sur tous les canaux disponibles" indique RTL. Des investigations sont en cours pour déterminer l'origine de cette panne tout à fait exceptionnelle pour des radios nationales.