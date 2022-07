Les salaires de la radiodiffusion vont augmenter de 4%

Le syndicat précise que l'ancien accord du 1er janvier 2022, avait fixé les valeurs de points en vigueur jusqu'en juillet 2022 inclus : pour tous les salariés, jusqu’à l’indice 120, une valeur de point A de 13.15 € et pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 10.07 €. Après les négociations avec les syndicats de salariés représentatifs menées lors de ce premier semestre, nous passons a une autre valeur du point à partir du 1er aout 2022. Le Point A augmenté est de 4.9 % et passe à 13.79 € et le point B de 0.3 %, soit de 10.07 à 10.10 €.

Cet accord a été signé à l’unanimité par les organisations de salariés SNRT CGT Audiovisuel, F3C CFDT et FO Médias, ainsi que les organisations d’employeurs SNRL, CNRA, SIRTI, SNRC et SRN.