Les restaurateurs souffrent... Manu Payet est là !

Manu Payet serait-il le Père Noël avant l’heure, pour les restaurateurs qui font de la vente à emporter ? L’animateur vedette de la matinale de Virgin Radio donne chaque matin, la parole au restaurateurs victimes de la crise sanitaire et surtout son Virgin Tonic soutient les professionnels qui poursuivent l’activité en proposant de la vente à emporter et la livraison.

Chaque auditeur qui passe à l’antenne se voit ainsi offrir, un resto à la maison et c’est Virgin Radio qui paie l’addition. Fête d’anniversaire ou repas en amoureux, par exemple, toutes les occasions sont bonnes pour soutenir les restaurateurs, du lundi au vendredi de 7h à 11h et sur Virginradio.fr.