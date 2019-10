"Les radoteurs" arrivent sur Europe 1

Ce nouveau rendez-vous se présente comme "une pastille feuilletonnante à l'humour absurde" à retrouver du lundi au vendredi à 9h55 dans l'émission "Europe 1 Culture-médias" présentée par Philippe Vandel entre 9h et 11h.

"Dans ce nouveau rendez-vous décalé aucun sujet n’échappera aux joutes verbales surréalistes et pleines de bon sens de cet étonnant duo" prévient la station.

Sur Europe 1, "Les radoteurs" sont incarnés par Stéphane De Groodt et son complice l'acteur Gilles Gaston-Dreyfus.

Le feuilleton "Les radoteurs" est également à retrouver en intégralité sur Europe1.fr.