Les radios locales flamandes diffuseront en DAB+

En octobre dernier, le VRM a annoncé que les stations de radio locales pourraient entrer dans un projet d'essai DAB+ sur cinq multiplex DAB+ dédiés et a donné le 1er décembre 2021 comme date limite pour que les radiodiffuseurs locaux concluent les accords nécessaires, avec le plan de commencer à diffuser à partir de février 2022.

Chacune des cinq provinces flamandes disposera de trois sites d'émission, chacun avec une puissance de sortie maximale de 1 kW ERP. Chaque grappe provinciale de stations locales a sélectionné un opérateur. Les partenaires de diffusion (via On Tower Pays-Bas), TVV Sound Project, Aircast et Wireless Belgium sont impliqués dans le déploiement des multiplexes DAB+ locaux.