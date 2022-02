Les radios les plus puissantes sur le Net en janvier

Voilà qui ajoute donc un peu de piment au classement mensuel de l'ACPM : l'arrivée des 3 radios du Groupe M6. En janvier, RTL (4e au classement) a généré plus de 16 millions d'écoutes actives. RTL2 apparait dans le Top 15 : la station est 11e avec 3 673 324 écoutes actives. Enfin, Fun Radio apparait, elle aussi, dans le Top 15 à la 13e place grâce à 2 551 545 écoutes actives.

Comme chaque mois, le groupe Radio France domine très largement le classement par groupes en réalisant le score stratosphérique de 76 millions d'écoutes actives avec, seulement, 76 flux différents. Et France Inter demeure à la première place des radios les plus écoutées. Devant France Bleu Provence, France Bleu Nord est la locale de Radio France la plus écoutée avec près de 400 000 écoutes actives...