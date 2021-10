Les radios les plus écoutées en Belgique

Nouvelle livraison du CIM Belgique avec des résultats issus de la vague mai - juin 2021. En Belgique francophone, Nostalgie demeure la première radio avec 14.42% de parts de marché (et une DEA de 159 minutes), devant Radio Contact avec 14.04% et VivaCité avec 13.93%. Pour autant, en nombre d'auditeurs, c'est Radio Contact qui s'impose comme la première radio avec 484 400 auditeurs quotidien, soit une hausse significative de 12 points. Toujours sur cette vague, Radio Contact signe d'ailleurs la progression la plus importante, toutes stations confondues.

Sur le marche du Nord, Radio2 (VRT) attire chaque jour 1 204 530 auditeurs pour près de 30% de parts de marché.