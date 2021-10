Les radios en langue bretonne se réunissent

Les 5 radios associatives aborderont quatre thèmes : les échanges de programmes entre les radios, a place de l’image dans la radio et la communication, le financement et la diversité des ressources des radios associatives ainsi que e podcast afin de créer une politique de podcast et être présent sur les plateformes de diffusion... Cette journée sera également l’occasion d’échanger de visu sur les projets de chaque antenne, de faire connaissance avec les nouveaux salariés, de faire un bilan de la saison passée…

Pour cette édition 2021, Radio Naoned, la petite dernière arrivée dans le réseau, aura le plaisir de recevoir ses quatre radios partenaires, au Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur.