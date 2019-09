Les radios du groupe SIPA Ouest France ont fait leur rentrée

La saison passée, le pôle radios du groupe SIPA Ouest France a enregistré une progression record avec 30 900 auditeurs gagnés entre septembre 2018 et juin 2019 soit 411 300 auditeurs chaque jour : "cette nouvelle hausse d’audience marque la confiance des auditeurs dans des programmes musicaux et locaux de qualité fabriqués par nos 42 collaborateurs" explique le pôle radios.

De plus, les fréquences en DAB+ renforcent aussi son développements : Hit West arrive à Tours et la Rochelle, Radio Cristal au Havre, Océane FM à Nantes, Saint Nazaire, La Roche-sur-Yon et Rouen, Clazz à Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon et Rouen.