Les radios du groupe BNJ montent le son

Le groupe BNJ monte le son avec sa proposition musicale hivernale : "Le Showcase". Six groupes suisses se succéderont à l’antenne du 20 au 25 mars. L’événement a pour objectif de pérenniser l’opportunité de visibilité pour les groupes helvétiques durant la saison creuse, lorsque les festivals et autres manifestations sont moins présents. Les six concerts d’une durée de 45 minutes sont enregistrés dans les conditions d’un direct, mais sans public, dans le studio d’Image et Son à Rossemaison (JU). Ces rendez-vous intimistes, loin des grosses structures scéniques habituelles, permettent de retrouver le plaisir du son live en toute simplicité et depuis l’endroit de son choix.