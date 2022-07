Les radios du Groupe M6 terminent la saison avec 18.2% de PDA

Chaque jour, plus de 5.5 millions d'auditeurs écoutent RTL, un score en hausse de 72 000 auditeurs pour une part d'audience à 12.3%. Du côté des Musicales, Fun Radio parvient à gagner 140 000 nouveaux auditeurs. Quant à RTL2, elle est écoutée par plus de 2 millions d'auditeurs quotidiens. "Les radios du Groupe M6 poursuivent donc leur croissance avec 5.5 millions d’auditeurs par jour pour RTL (+ 72 000 auditeurs sur un an) et 12.3% de Part d'Audience, en progression de 2% sur un an, un record de part d’audience pour RTL2 et une progression de Fun Radio. Cette dynamique et ce record historique récompensent le travail éditorial des équipes de RTL, RTL2 et Fun Radio et nous encouragent à proposer toujours davantage de contenus innovants, informatifs, musicaux, culturels et divertissants. Ils offrent également de belles perspectives pour une rentrée au plus proche de nos auditeurs" a complété Régis Ravanas.