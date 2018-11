Les radios digitales les plus puissantes en octobre

France Inter, RMC, NRJ (avec 672 flux différents), franceinfo et Skyrock (avec 10 flux différents). Voilà pour le Top 5 des radios les plus écoutées en numérique. RMC fait un bond de 60% par rapport à octobre 2017 alors que France Inter enregistre un nombre d'écoutes actives supérieures à 20 millions. On retiendra que le groupe Radionomy qui motorise 8 887 flux a enregistré en octobre plus de 240 millions d'écoutes actives à l'international...À noter dans ce classement de ce mois d'octobre, la certification de la diffusion des radios digitales de la marque Outre-Mer La 1ère ainsi que l'entrée dans le classement "Groupes, Groupements et Réseaux" du groupe La Voix FM.Le classement complet est disponible ci-dessous ou ICI