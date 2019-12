Les radios de la RTBF touchent 31.7% du public francophone

Avec près de 1 million d’auditeurs hebdomadaires (959 238), la radio généraliste de proximité atteint 14.0% de part d’audience, un résultat en hausse tant par rapport à la période précédente qu’en regard de la même période en 2018. VivaCité reste l’une des radios les plus écoutées en Fédération Wallonie Bruxelles derrière Radio Contact et Nostalgie. La Première, qui a présenté un renouvellement conséquent des programmes info et culture à la rentrée de septembre, montre un premier signe encourageant avec une progression de plus de 22 000 auditeurs hebdomadaires. Elle est aujourd’hui écoutée par 473 866 auditeurs chaque semaine, soit 5.8% de part d’audience, contre 5.1% par rapport à la période précédente.