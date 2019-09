Les radios d'Outer-mer se fédèrent au sein du SPADOM

Le syndicat aura pour mission de défendre les intérêts et particularités des médias de l’Outre-mer, devant répondre à de nombreuses contraintes dans un marché publicitaire de plus en plus concurrentiel. Chaque département d’Outre-mer compte un représentant au sein du Conseil Syndical. Suite à l’Assemblée générale du mardi 10 septembre, Mario Lechat du Groupe Cirano a été élu Président du SPADOM et Alexandra Elizé du Groupe RCI, Vice-présidente. Jean-Philippe Kelsch de Chérie FM Martinique est élu Secrétaire, Wladimir Mangachoff de Radio Péyi Guyane devient Trésorier et Sylvain Peguillan du Groupe Cirano Délégué Général.

Le SPADOM représente les acteurs majeurs du secteur de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et de La Réunion et touchent tous les jours près de 1 million d’ultra marins.