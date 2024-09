Jean-François Ollivier-Lamarque, le maestro de Radio Régie

Fort de ses expériences dans la presse magazine, la PQR et la télévision, ce diplômé de HEC dirige depuis 17 ans la régie publicitaire leader de l’île de La Réunion. Jean-François Ollivier-Lamarque compose avec des clients locaux, régionaux et nationaux pour des éditeurs puissants (Free Dom, NRJ Réunion, RTL Réunion, Rire et Chansons Réunion) et manage une équipe de ténors de la commercialisation radio à la longévité et aux performances exceptionnelles.