Voici le 165e numéro de La Lettre Pro de la Radio

La proximité est certainement la plus grande force du média radio. À France Bleu Gard Lozère, on mise sur l’information, la bonne humeur et la mise en lumière du territoire. Près de 35 personnes travaillent pour mettre en valeur la région. Rencontre avec la cheffe d’orchestre de France Bleu Gard Lozère, Marie-Audrey Lavaud.Ancienne radio pirate, cofondatrice de la Ferarock, L’Eko des Garrigues est une radio associative résolument non commerciale et sans publicité. Son histoire riche, son positionnement et son esprit alternatif font d’elle un acteur à part sur la bande FM en Occitanie.Née de la fusion des fédérations de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, l’ARRA (Assemblée Régionale des Radios Associatives) regroupe 82 radios associatives en Occitanie. Tour d’horizon des enjeux régionaux avec ses deux coprésidents : Siham Mineur de Radio Escapades et Jean-Marc Courrèges-Cénac d’Atomic Radio.