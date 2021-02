Les radios associatives de la Gironde s'unissent

Maylis Détrie, auteure de podcasts, Gilles Lanoue, anciennement réalisateur à RTL et RMC, désormais président d’une webradio et Jean Berthelot de La Glétais,président du Club de la presse de Bordeaux et créateur d'un podcast quotidien d’actualité régionale, évoqueront les nouveaux formats qui façonnent le futur de la radio.Jacques Gruson, ancien chef de projet à TDF, rendra compte des problématiques techniques de ce média. Patrick Maupin de Greenpeace Bordeaux, expliquera comment la radio sert l'engagement pour des causes et notamment le militantisme écologique. Damien Sargue, chanteur s’étant notamment révélé dans la comédie musicale Roméo et Juliette, mettra en avant l’utilité des radios locales pour l’émergence des artistes. Philippe Fertray, comédien, évoquera l'appel national à une "opération théâtres ouverts" du samedi 30 janvier.Lire également ICI