Les radios associatives de l'Yonne et de la Nièvre s'unissent face à la crise

Depuis le début du confinement, des radios associatives de l'Yonne et de la Nièvre travaillent ensemble. Plus d’invités, des équipes allégées... les radios font face à la crise sanitaire. Ainsi, les stations s’organisent avec des mesures exceptionnelles, quitte à réajuster leur grille des programmes. Tous les interviews sont, par exemple, réalisés par téléphone. Face à la crise, ces médias locaux assurent faire tout pour maintenir leur mission d’informer via les communiqués de presse ou d'apporter des témoignages. La place est donnée à l’information et à l’interactivité avec les auditeurs. "Notre mission d’informer est capitale, nous essayons de produire une antenne agréable à écouter, tournée vers le service aux auditeurs" précisent les radios associatives...