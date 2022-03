Les podcasts les plus écoutés en Australie

Pour cette période, les trois principaux éditeurs sont iHeartPodcast Network Australia d'ARN, LiSTNR (SCA) et Audioboom. Les trois meilleurs podcasts pour le Top 100 Ranker et le Top 100 All-Australian Ranker incluent "Casefile True Crime" (Audioboom), "Life Uncut "avec Brittany Hockley et Laura Byrne (ARN's iHeartPodcast Network Australia) et "The Kyle & Jackie O Show" (ARN's Réseau iHeartPodcast Australie). Le nombre total de téléchargements de toutes les émissions par tous les éditeurs participants au mois de février s'élève à 62.3 millions.

Le service de mesure Podcast Metrics de Triton Digital est certifié par l'IAB Tech Lab comme étant conforme à la dernière version des directives techniques de l'IAB Podcast Measurement.