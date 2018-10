Les podcasts de Sud Radio arrivent sur Spotify

Sud Radio continue sa progression digitale en allant de plus en plus à la rencontre de ses auditeurs. Une des premières radios actuellement présente sur le DAB+, poursuit son développement sur les nouveaux médias de communication.

Après son implémentation sur les enceintes connectées Amazon Echo, retrouvez les émissions phares de Sud Radio, Brigitte Lahaie, Les clefs d'une vie avec Jacques Pessis, Bercoff dans tous ses états avec André Bercoff, Le grand matin avec Cécile de Ménibus, Patrick Roger et Natacha Polony, Le 10h- midi avec Valérie Expert, Place du Marché avec Vincent Ferniot et bien d'autres sur la plateforme de streaming musical Spotify.

Membre premium ou en écoute libre, chaque podcast de Sud Radio est disponible en instantané sur le service leader mondial de streaming qui comptait 71 millions d'abonnés au 31 décembre 2017.