"Les ondes de l'exil" une série d'été produite par RFI

Antoine Lalanne-Desmet a installé des studios radios dans des camps et centres d’accueil en France, en Grèce et au Liban afin de leur permettre de créer leurs propres émissions avec les thématiques et musiques de leur choix. Micro en main, ils et elles sont journalistes et témoins. Ils rient, chantent, évoquent leurs doutes, leurs expériences, leurs espoirs, leurs passions et leur avenir.

Cette série d'été "Les ondes de l’exil" propose d’entendre quelques instants forts de "ces émissions fabriquées dans des situations d'exception".