Les journalistes de Chérie FM votent une motion de défiance

Les journalistes du réseau Chérie FM, essentiellement basés en région, sont en colère. A tel point qu'une motion de défiance a été votée pour protester contre la place de l'information dans la nouvelle grille des programmées qui sera lancée le 26 août prochain. Selon la CGT, le SNJ et la CFDT, 90 % des journalistes du réseau de la station ont pris part au vote. "Une nouvelle grille (...) réduit considérablement le temps des infos dans la matinale mais aussi impose aux journalistes un flash de 3 min à 12h00" indique le communiqué de l'intersyndicale. "Un rendez-vous qui ne permettra plus aux journalistes d'être présents sur le terrain et d'effectuer des reportages en lien avec l'actualité locale".