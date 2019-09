Appel à la grève à Radio France

"Notre système actuel par répartition doit, certes, être amélioré pour prendre en compte la diversité et l'évolution du monde du travail actuel mais à qui fera-t-on croire que ce qui a été créé à la Libération dans un pays ravagé et ruiné par la guerre devrait se traduire, aujourd'hui, par une régression sociale dans une des plus grandes puissances économique du monde ?" s'interroge le syndicat CGT Radio France qui réclame "un autre partage des richesses".

Le syndicat propose de renforcer la qualité des emplois, de garantir leur stabilité, d'améliorer le niveau des salaires et les conditions de travail : "la retraite est bel et bien le reflet de la vie active".