"Les jeunes, fans d’audio" constate Médiamétrie

"Contrairement aux idées reçues, près des 3/4 (73.8%) des 13-34 ans écoutent la radio chaque jour de semaine (79.3% sur l’ensemble 13 ans et +), et ce 2h06 par jour. La musique est de loin la première motivation de leur écoute : 2 sur 3 (63.3%) écoutent la radio pour la musique. Pour 3 auditeurs sur 4 entre 13 et 34 ans, la radio parle de manière chaleureuse et leur permet d'écouter de la musique variée et qu’ils aiment. Les programmes musicaux représentent plus de la moitié (56.9%) du volume d’écoute des jeunes" fait remarquer Médiamétrie. "Les plus jeunes ont des pratiques digitales marquées : plus de 2 sur 5 entre 15 et 19 ans (42.5%) écoutent la radio online au cours du mois, que ce soit en direct ou en différé ; c’est plus que l’ensemble des 15 ans et plus qui sont 40.3 %" selon l’étude Global Audio