Les flux numériques les plus puissants

En décembre 2017, le classement des radios numériques les plus écoutées est composé de NRJ (17 548 411 écoutes actives), de France Inter (15 866 353 écoutes actives), RMC ( 10 718 232 écoutes actives), Skyrock (8 009 331 écoutes actives) et franceinfo (7 009 333 écoutes actives. Dans ce Top 20, soulignons les belles hausses de Nostalgie (+ 34%), Chérie et de France Bleu (+ 16%), de Rire & Chansons (+14%) et de Radio Meuh (+11%).Radio France tient solidement la première place du classement des groupes et des réseaux avec plus de 38 millions d'écoutes actives depuis la France alors que Radionomy totalise plus de 181 millions d'écoutes actives grâce à ses 9 024 flux différents. HotmixRadio est le groupe qui enregistre la plus longue durée d'écoute de ce classement avec 48 min 59 s avec 19 flux différents.Le classement complet est disponible ICI