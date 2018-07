Les flux digitaux les plus puissants en juin 2018

RMC loin devant... Avec 24 080 535 écoutes actives depuis la France, la station de NextRadioTV distance toutes ses concurrentes. Pour preuve, France Inter avec, quand même, 17 217 770 écoutes actives n'a droit qu'à la 2e place, là aussi avec un seul flux. NRJ parvient à décrocher la 3e place avec 16 790 713 d'écoutes actives grâce à la somme de ses 684 flux différents. Dans le Top 25 mensuel de l'ACPM, toutes les autres radios mesurées sont en-dessous des 10 millions d'écoutes actives. Radio Meuh, Radio Public Santé et Djam Radio parviennent toujours à s'y maintenir au milieux de flux toujours très puissants comme franceinfo (8 285 263) ou Skyrock (7 968 770).Dans le classement par groupes, Radio France est celui qui enregistre le plus grand d'écoutes actives depuis la France : 38 590 924 avec 71 flux différents. Les Indés Radios signent la plus longue durée d'écoute moyenne avec 64 min 53 et Radionomy s'approche doucement mais surement des 10 000 flux différents motorisés. Au classement général, RMC, France Inter, franceinfo, NRJ et Skyrock sont les radios les plus écoutées en numérique.Le classement complet est disponible ICI