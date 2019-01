Les flux digitaux les plus puissants en décembre 2018

Pas de grosses surprises dans ce classement mensuel de l'ACPM qui concerne l'audience numérique des radios. Le Top 5 est tenu par France Inter, RMC, NRJ, franceinfo et FIP. Radio France plaçant donc 3 de ses 7 chaînes dans ce Top 5. France Inter est la seule radio a généré plus de 20 millions d'écoutes actives depuis la France (21 568 583).Très largement, Radio France le classement des groupes et des réseaux avec plus de 52 millions d'écoutes actives depuis la France. À l'international, le groupe Radionomy enregistre le score stratosphérique de plus de 299 millions d'écoutes actives grâce notamment à plus de 8 000 flux différents.L'intégralité du classement est disponible ICI