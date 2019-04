Les flux des radios les plus puissants sur le web

France Inter (22 300 300), RMC (20 838 824), franceinfo (10 622 395), NRJ (8 926 451) et FIP (5 501 210) sont le Top 5 des radios les plus écoutées en numérique durant le mois de mars dernier. Dans ce Top 5, FIP signe la plus longue durée d'écoute avec 1h 07min 20s. Radio France place 5 de ses 7 chaînes dans les 20 premières places : France Inter, franceinfo FIP, France Culture et France Musique. NRJ Group place ses 4 station dans le Top 10 : NRJ, Nostalgie, Chérie et Rire & Chansons. Radio Meuh se maintient dans le Top 20 avec 1 974 322 écoutes actives depuis la France pour 52min 45s de durée d'écoute. Enfin, Radio France est le groupe qui génèrent le plus d'écoutes actives depuis la France : 51 611 658.Tous les résultats sont visibles ci-dessous et accessibles ICI