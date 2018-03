Les femmes à l’honneur sur les antennes du Groupe 1981

Vibration (en Région Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Bourgogne), Voltage (dans toute l’Île-de-France et dans l’Oise) et Wit FM, (en Gironde et en Dordogne) décline aujourd'hui une programmation musicale 100% féminine, de 6h00 à minuit. En Île-de-France et en Haute-Garonne, Swigg, la radio Hip Hop R’n’B, proposera également un dispositif spécial : entre 6h et 10h, durant "Le Morning Swigg", à 12h00 dans "Swigg Classic", et de 19h à 20h, dans "Le MixTape Swigg", DJ Mystykal Kut mixera "les plus belles voix féminines du Hip Hop R’n’B". Enfin, les radios Latina, Forum et Blackbox consacrent également de nombreuses séquences à cette journée particulière.