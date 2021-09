Les écoutes de podcast natif accélèrent avec 74% de croissance

"L'engouement du public pour le podcast natif se développe fortement et la pénétration de ce média dans les provinces françaises continue de progresser. Ces indicateurs sont très positifs pour les podcasteurs qui réussissent à convertir de plus en plus d'auditeurs et qui vont inciter encore davantage de marques à inclure le podcast dans leur stratégie de communication" explique Yann Thébault, directeur général France et Allemagne de Acast. "Nous avons également remarqué une accélération des usages qui ont été multipliés par 4 depuis que nous avons lancé le premier baromètre des podcasts natifs en janvier 2020. Avec ce focus, Acast souligne que la répartition des écoutes reste la même depuis notre premier baromètre initialement diffusé en janvier 2020 mais que le format du podcast a grandi sans avoir changé les façons de consommer".