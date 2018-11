Les cyberacheteurs préparent déjà les fêtes de fin d’année

Black Friday et Cyber Monday (respectivement les 23 et 26 novembre 2018) font désormais partie intégrante de la préparation des fêtes de fin d’année. Parmi les participants à ces opérations promotionnelles, 89% envisagent d’en profiter pour acheter leurs cadeaux de Noël sur Internet. Des habitués ? C’est le cas pour 69% d’entre eux, ayant déjà profité de ces évènements en 2017 pour réaliser une partie ou la totalité de leurs achats de Noël. Parmi eux, 25% y consacreront cette année un budget encore plus élevé.

"Au-delà de la préparation des fêtes, Black Friday et Cyber Monday sont vus pour 4 participants sur 10 (39%) comme une véritable occasion de faire des achats sans attendre les soldes d’hiver. Autres facteurs importants de ce succès : 35% trouvent les réductions de prix très intéressantes et 33% les trouvent plus attractives qu’en magasin" a souligné Jamila Yahia-Messaoud, directrice du département Consumer Insights de Médiamétrie.