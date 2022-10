Les consommateurs passent 4.9 heures par jour sur des applications

Les consommateurs de trois marchés ont passé plus de 5 heures par jour dans des apps au cours du troisième trimestre 2022. Ces pays sont l'Indonésie, Singapour et l'Australie. Et ce qui est remarquable dans ces trois pays, c'est la vitesse à laquelle ils ont franchi le cap. En Indonésie, le temps moyen passé dans les apps a bondi de 10% entre le troisième trimestre 2020 et le trimestre actuel selon la dernière étude trimestrielle de data.ai.