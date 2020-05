Les chiffres clés de l’usage du mobile en France et en Europe

Parmi les cinq pays étudiés, l’Espagne compte le plus d’internautes joueurs de jeux vidéo (81%), suivi par l’Italie (79%), la France (75%), l’Allemagne (70%) et enfin le Royaume-Uni (68%). En France, les appareils les plus utilisés pour jouer sont le smartphone (54%), la console (35%) et le PC (33%) ; Au Royaume-Uni : smartphone (45%), la console (33%) et le PC (27%) ; En Allemagne : smartphone (48%), le PC (36%), la console (29%) ; En Espagne : smartphone (60%), le PC (38%), la console (34%) ; En Italie : smartphone (60%), la console et PC (35%).

En ce qui concerne les jeux vidéo les plus téléchargés sur mobiles en 2019 en France sont Mario Kart Tour, Brawl Stars, Homescapes ; Au Royaume-Uni : Coin Master, Color Bump 3D, Mario Kart Tour ; En Allemagne : Color Bump 3D, Mario Kart Tour, Homescapes ; En Espagne : Brawl Stars, Mario Kart Tour, Call of Duty Mobile. Toutefois Clash of Clans reste le jeu vidéo sur mobile le plus utilisé en France en 2019. En ce qui concerne le Royaume-Uni et l’Allemagne, Coin Master est le jeu le plus utilisé et en Espagne il s’agit de Brawl Start.