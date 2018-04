Les certifications du SNEP évoluent

S’agissant des certifications singles et albums délivrées par le SNEP, cette nouvelle règle s’accompagne par ailleurs d’un réajustement à la hausse de 50% des seuils des seules certifications singles pour s’adapter à la nouvelle dynamique du marché. Les règles d’éligibilité aux certifications Albums ne sont pas modifiées. Les nouveaux seuils des certifications Singles sont les suivants : 15 millions d’équivalents streams (au lieu de 10M) pour la certification or, 30 millions d’équivalents streams (au lieu de 20M) pour la certification platine, et 50 millions d’équivalents streams (au lieu de 35M) pour la certification diamant. Le système de conversion entre la consommation en téléchargement à l’acte et la consommation de streaming demeure, à ce stade, inchangé.