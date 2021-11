Les automobilistes attachés à la radio dans l'habitacle

Lorsque l'on considère les fonctionnalités audio de série les plus appréciées dans une nouvelle voiture, avoir un tuner de réception de la radio hertzienne se classe au premier rang pour les personnes interrogées (évalué "important" par 89%), devant les ports USB (évalué "important" par 86%) et la disponibilité du Bluetooth (évalué "important" par 85%), largement devant la technologie de partage d’écran ( "mirroring") des smartphones (Android Auto est évalué "important" à 65% et Apple CarPlay à 54%).

La consommation quotidienne d'émissions radiophoniques chez les automobilistes reste nettement plus élevée que toute autre forme de contenu audio. 65% des personnes interrogées déclarent écouter "souvent" la radio hertzienne en voiture, alors qu’ils sont 23% à accéder à des services de musique en streaming et 15% écoutent des CD. En écho à ces chiffres d’usage, une nette majorité (80%) est d'accord avec l'affirmation : "la radio offre une meilleure expérience d'écoute dans la voiture que les autres types de sources audio". Les personnes interrogées déclarent que la raison principale pour laquelle elles écoutent la radio est l’accès « aux actualités et aux "informations", citée par 63%, suivie de "l’écoute de leurs chansons préférées" (42%).