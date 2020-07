Les audiences des radios suisses au 1er semestre 2020

Par rapport au premier semestre 2019, la radio accuse un recul de son taux de pénétration journalière, qui est passé de 81% à 78%. Ce recul est nettement plus important en Suisse romande (- 5%) et en Suisse italienne (- 4%) qu’en Suisse alémanique (- 3%). En Suisse latine, on observe en outre une diminution de la durée d’utilisation par auditeur, atteignant deux minutes en Suisse romande alors qu'elle reste inchangée en Suisse italienne. En Suisse alémanique, cette valeur a au contraire augmenté de 4 minutes.

Pour des raisons à la fois méthodologiques et d’économie de recherche, les systèmes de mesure de Mediapulse SA ne couvrent pas la consommation de radio et de télévision sous toutes ses formes, si bien que les chiffres présentés tendent plutôt à la sous-estimer. Ainsi, l’utilisation de la télévision dans des lieux publics ou sur des appareils mobiles n’est pas mesurée. Pour la radio, c’est l’écoute en différé ou au moyen d’un casque qui n’est pas prise en compte.