Les audiences des radios en Belgique

Sur cette vague comprise entre juillet et octobre 2019, Nostalgie Belgique (15.75%) perd donc sa première place qu'elle tenait pourtant solidement depuis longtemps, au profit de Radio Contact (15.92%). Suivent VivaCité (14.00%) et Bel RTL (12.02%) qui ne parvient pas pour le moment de se stabiliser dans le Top 3. Sur le marché néerlandophone, très nette domination de Radio 2 du groupe VRT (28.38%). La radio est suivie par Qmusic (13.84%), Studio Brussel du groupe VRT (10.39%) et par MNM du groupe VRT (10.10%).

Rappelons que l'Average daily Reach correspond au nombre d’auditeurs faisant partie de l’univers 12 ans et plus ayant écouté une radio pendant au moins un quart d’heure et que le Market Share renvoie à la part de marché de la station concernée dans le volume global d’écoute de la radio.